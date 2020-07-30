YKS'de ilk 100'e giren Bora'dan öğrencilere tavsiye - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklanırken öğrenciler de üniversite tercihlerini yapmaya başladı. YKS'de ilk 100'e giren İSTEK Okulları öğrencisi Bora Tarlan, gelecek yıl sınava girecek adaylara tavsiyelerde bulundu. Tarlan, "Sınava hazırlanacaklara öz disiplini oturtmalarını öneriyorum" dedi.

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları bir süre önce açıklandı. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sınavda dereceye giren öğrenciler de ilk tercihlerine yerleşme konusunda avantaj yaşayacak. İSTEK Okulları da öğrencileri Bora Tarlan'ın ilk 100'e, 3 öğrencisinin 4 farklı derece ile ilk 200'e, 11 öğrencisinin 20 derece ile ilk 500'de, 19 öğrencisinin de 42 dereceyle ilk 1000'de, ilk 10.000 içerisinde ise 449 derece ile 121 öğrencisinin yer aldığını duyurdu.

GELECEK YIL SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE TAVSİYE

İSTEK Okulları ayrıca yaptığı açıklamada öğrencileri Bora Tarlan'ın YKS'de ilk 100 girererek kendilerini gururlandırdığını duyurdu. Başarısının sırrını "Üniversite sınavına hazırlanma sürecinde kendimden ve arkadaşlarımdan istikrarlı olmanın ve kararında bir çalışma ritmi tutturmanın önemini gördüm." sözleriyle ifade eden Tarlan gelecek yıl sınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Tarlan, "Sınava hazırlanacaklara öz disiplini oturtmalarını ve buna yardımcı olan okulumuzun yaptığı çalışmalara katılmalarını öneriyorum." dedi.

- İstanbul