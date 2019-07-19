Son Dakika Haberleri: YKS'de ilk 100'ün 5 öğrencisi TED Ankara Koleji'nden
Son Dakika Güncel Haber

YKS'de ilk 100'ün 5 öğrencisi TED Ankara Koleji'nden

1 saat önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre TED Ankara Koleji'nden 5 öğrenci farklı puan türlerinde ilk 100'ün içerisinde yer aldı.

YKS'de ilk 100'ün 5 öğrencisi TED Ankara Koleji'nden, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre TED Ankara Koleji'nden 5 öğrenci farklı puan türlerinde ilk 100'ün içerisinde yer aldı.

TED Ankara Koleji'nden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerden bu yıl YKS'ye giren Didem Özçakır Türkiye 7'ncisi, Suat Barış Tunçay Türkiye 26'ncısı, Bora Ali İlter Türkiye 33'üncüsü, Tuğçe Korkmaz Türkiye 53'üncüsü ve Engin Güçlüol Türkiye 62'ncisi olarak farklı puan türlerinde ilk 100'ün içerisinde yer alma başarısını gösterdi.

TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay yaptığı açıklamada "Okulumuzun ulusal ve uluslar arası programlarında öğrenim gören beş öğrencimiz, bu programlarda elde ettikleri bilgi ve deneyimleri ile ulusal bir sınavda ilk 100'ün içinde yer alarak başarılarını taçlandırdılar ve hepimizi gururlandırdılar" dedi. - ANKARA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngilizler Türkiye'yi konuşuyor: NATO üyeliği sorgulanabilir Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YKS'de ilk 100'ün 5 öğrencisi TED Ankara Koleji'nden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]