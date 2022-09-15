YKS'de ilk 1000'e giren 23 imam hatip öğrencisi ödüllendirildi - Son Dakika
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YKS'de ilk 1000'e giren 23 imam hatip öğrencisi ödüllendirildi

15.09.2022 23:16
YKS'de ilk 1000'e giren 23 imam hatip öğrencisi ödüllendirildi

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 1000'e giren Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenledi.

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 1000'e giren Bursa'daki imam hatip lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Bursa'daki imam hatip okullarında okuyan ve YKS'de ilk 1000'e giren 23 öğrenci ödüllendirildi.

BİHMED Başkanı Kadir Oruç, imam hatip okullarının başarısının her geçen yıl katlanarak arttığını söyledi.

İlerleyen yıllarda üniversitelerin iyi bölümlerine yerleşen imam hatipli sayısının artacağını ifade eden Oruç, "Biz aynı zamanda Bursa'da sivil toplum kuruluşları olarak örnek bir ahenk içinde çalışıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz, hep beraber toplanıyoruz. Dolayısıyla Bursa olarak da bunun bereketini yaşıyoruz. Bugün de bu bereketin sonuçlarını aldığımızı düşünüyorum. Okullarımıza bu başarıdan dolayı müthiş bir ilgi, alaka var. Bursa'da fevkalade iyiyiz. Şu an Bursa'da 179 okulumuz var, ortaokul ve lisemizle beraber. 55 bin bin civarında öğrencimiz var. Bu haliyle devam ediyoruz ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilere hediyeleri ve ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, kurum müdürleri ile dereceye giren öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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