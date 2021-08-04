YKS'DE İLK BİNE GİREN 55 ÖĞRENCİ ÖDÜLLENDİRİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te 2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminde Yüksek Öğretim Kurumları Sıvanda (YKS) ilk bine giren 55 öğrenci için 'Gaziantep Şampiyonlarının Buluşma Programı' düzenlendi. Törende dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra aylık 600 TL eğitim bursu sağlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda, YKS'de ilk bin sıralamasına giren 55 öğrenci için 'Gaziantep Şampiyonlarının Buluşma Programı' düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe öğrenciler ve veliler katıldı.

'GAZİANTEP ARTIK KENDİ EĞİTİM HİKAYESİNİ YAZIYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in bu süreçte sanayi, kültür ve gastronomi kenti olarak anılmasının yanında eğitim şehri ve spor kenti olarak da anılmaya başladığını söyledi.

Gaziantep'in başarıları ile artık kendi eğitim hikayelerini yazmaya başladığını söyleyen Şahin, "Bugün şehrimizde çok önemli bir başarı elde ettik. Biz şehrimiz için hep diyorduk ki sanayi Gaziantep, kültür şehri Gaziantep, gastronomi kenti Gaziantep. Bir türlü eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, spor şehri Gaziantep diyemiyorduk. Çünkü yeterince tesislerimiz tamamlanmamıştı. Çünkü yeterince başarı hikayemiz yoktu. Hep başkalarının hikayelerini konuştuk. Bugün bu şehir siz öğrencilerimiz sayesinde kendi başarı hikayesini yazıyor. Sizler artık rol modelsiniz. Bundan sonra gelecek nesillere bende yapabilirim özgüvenini veriyorsunuz" dedi.

'BURSU AYLIK 400 LİRADAN 600 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ'

GAGEV tarafından Türkiye geneli sınavlarda başarı göstererek dereceye giren öğrencilere verilen aylık eğitim bursunun 400 liradan bu yıl 600 liraya yükseltildiğini söyleyerek YKS'de başarı gösteren tüm öğrenci ve velileri tebrik eden Gaziantep Valisi Davut Gül şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin ve odalarımızın içinde olduğu, Gaziantep'e dair önemli projeleri birlikte takip ettiğimiz bir vakıftır. Bundan üç yıl öncesinde GAGEV'den hiçbir öğrenciye burs verilmiyordu. İlk etapta bine giren öğrencilerle başladık. Bu sene de ilk beş bine giren üniversite öğrencilerimize burs vereceğiz. Yine LGS de derece yapan öğrencilerimiz ile meslek lisesini tercih eden ilk bin öğrenciye burs vereceğiz. Toplam rakama baktığımızda yaklaşık 1300-1400 kişiye burs vereceğiz. GAGEV bursu bu seneye kadar aylık 400 liraydı bu yıl biz bu bursu 600 liraya yükseltiyoruz."

Tören öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.