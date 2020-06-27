YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti - Son Dakika

YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının şehir içi halk otobüslerinin kısıtlama kapsamında seferlerinin olmaması nedeniyle durakta bekleyen öğrencilerin yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. İl Nüfus Müdürlüğün'deki işlemlerini tamamlayan üniversite adayları, polis otosu ve motosikletli polis ekipleri tarafından sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle de kentte saat 15.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.