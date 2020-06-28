YKS'de ter döktüler, dondurma ile serinlediler - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta YKS'de saatlerce ter döken öğrencilere külahla dondurma ikram edildi.



Kahramanmaraş'ta üniversite hayali kuran öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek ter döktü. Korona virüs salgını sürecinde sınava giren öğrencilere destek ve moral olmak isteyen MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, sınavdan çıkan öğrencilere dondurma ikramında bulundu. Yaşar Pastanesi önünden geçen öğrencilere tek tek külahla dondurma ikram eden Kanbur, kendisinin de bir eğitimci olduğunu ve pandemi sürecinde öğrencilerin zor şartlarda sınava hazırlandıklarını söyledi. Kanbur, "Sınava giren öğrencilere moral vermek amacıyla dondurma ikram ettik. Tabii öğrencilere sorduğumda sınavlarının çok iyi geçtiğini söylediler. Bir öğretmen olarak öğrencilerin sınavlarının iyi geçmesinden mutlu oldum. Buradaki gençlerin bu dondurmayı alacak güçleri vardı, bunun bilincindeyim ama biz MADO ailesi olarak gençlerimize moral vermek için dondurma ikramında bulunduk ve onların her zaman yanındayız" diye konuştu.



YKS'ye giren öğrenci Fatmagül Çomruk, "Sınav güzel geçti, inşallah başarılı sonuç alırız. Bize moral olsun diye dondurma ikram ettiler, teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ