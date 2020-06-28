YKS'de ter döktüler dondurma ile serinlediler - Son Dakika

YKS'de ter döktüler dondurma ile serinlediler

YKS'de ter döktüler dondurma ile serinlediler MADO, sınava giren öğrencilere külahta dondurma ikram etti Kahramanmaraş'ta YKS'de saatlerce ter döken öğrencilere MADO tarafından külahla dondurma ikram edildi.

YKS'de ter döktüler dondurma ile serinlediler

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MADO, sınava giren öğrencilere külahta dondurma ikram etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta YKS'de saatlerce ter döken öğrencilere MADO tarafından külahla dondurma ikram edildi.

Kahramanmaraş'ta üniversite hayali kuran öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girerek ter döktü. Korona virüs salgını sürecinde sınava giren öğrencilere destek ve moral olmak isteyen MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, sınavdan çıkan öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Yaşar Pastanesi önünden geçen öğrencilere tek tek külahla dondurma ikram eden Kanbur, kendisinin de bir eğitimci olduğunu ve pandemi sürecinde öğrencilerin zor şartlarda sınava hazırlandıklarını söyledi.

Kanbur, "Sınava giren öğrencilere moral vermek amacıyla dondurma ikram ettik. Tabi öğrencilere sorduğumda sınavlarının çok iyi geçtiğini söylediler. Bir öğretmen olarak öğrencilerin sınavlarının iyi geçmesinden mutlu oldum. Buradaki gençlerin bu dondurmayı alacak güçleri vardı, bunun bilincindeyim ama biz MADO ailesi olarak gençlerimize moral vermek için dondurma ikramında bulunduk ve onların her zaman yanındayız" diye konuştu.

YKS'ye giren öğrenci Fatmagül Çomruk, "Sınav güzel geçti inşallah başarılı sonuç alırız. Bize moral olsun diye dondurma ikram ettiler teşekkür ederiz" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kahramanmaraş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:28 Kaynak: İHA

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