YKS'de veliler sınıfta kaldı - Son Dakika

YKS'de veliler sınıfta kaldı

Yükseköretim Kurumları Sınavı (YKS), son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erdi.

Yükseköretim Kurumları Sınavı (YKS), son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erdi. Sınav yapılan fakülte ve okullar önünde beklerken sosyal mesafe kurallarına uymayan veliler ise sınıfta kaldı.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS, 3 oturumdan oluştu. Öğrenciler, dün yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'nin ardından bugün Alan Yeterlilik Test (AYT) ve YDT'ye girdi. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle gerekli önlemlerin alındığı merkezlerde sınavlar bugün yapılan YDT ile sona erdi. Öğrenciler akademik eğitimlerini istedikleri yerlerde devam ettirebilmek için sınavlarda ter dökerken, aileler ise dışarıda çocuklarını bekledi. Çocuklarının bekleyen velilerin fakülte önlerinde sosyal mesafe kurallarına uymadan adeta piknik yapar şekilde beklemeleri ise şaşırttı. Sınavlarda görevli olan polisler, aileleri sosyal mesafe kurallarına uymaları ve yakında beklememeleri konusunda uyararak yerlerini değiştirmelerini istedi.


Belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı


Öğrencilerin daha rahat bir şekilde sınava girebilmesi ve Korona virüsün herhangi bir şekilde bulaşmasını önlemek amacıyla LGS ve YKS'nin yapıldığı günlerin belirli saatlerine sokağa çıkma yasağı uygulandı. YKS'nin ilk günü saat 09.30 da başlayan yasak, öğlen 15.00'da sona ererken, AYT ve YDT'nin yapıldığı ikinci ve üçüncü oturum günü ise sabah 09.30'dan 18.00'a kadar devam etti. - ESKİŞEHİR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:08 Kaynak: İHA

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