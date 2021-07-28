YKS'de YDT-Almanca birincisi Mustafa Aytekin, başarıya nasıl ulaştığını anlattı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca birincisi Mustafa Aytekin, salgın dönemini avantaja dönüştürdüğünü, interaktif eğitimi iyi bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Hakim baba ile öğretmen annenin oğlu olan 19 yaşındaki Aytekin, ailesiyle tatile geldiği memleketi Denizli'de YDT Almanca birincisi olduğunu öğrendi.

Aytekin, AA muhabirine, İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinde hazırlık sınıfında İngilizce ile birlikte Almanca öğrendikten sonra Balıkesir Özel Bilnet Fen Lisesinden mezun olduğunu belirtti.

Elde ettiği başarıyla çok mutlu olduğunu, böyle bir sonucu beklemediğini ifade eden Aytekin, "Ancak ilk 100'e girerim diye düşünüyordum. Birinci olmak nasip oldu. Lise 1'den beri düzenli olarak çalışıyordum. 11. sınıftan itibaren daha ağırlıklı bir şekilde YKS'ye hazırlandım." diye konuştu.

"Doktor olmak istiyorum"

Sınava sayısaldan hazırlandığını dile getiren Aytekin, "Dilden de kendimi denemek istedim. Tıp okumayı düşünüyorum, doktor olmak istiyorum. Sayısaldan da iyi bir başarı elde ettim. Oradan tercih yapacağım." diye konuştu.

Aytekin, salgın döneminde çalışmanın kendisi için daha kolay olduğunu aktararak, "Salgın dönemini avantaja dönüştürdüğümü düşünüyorum. Evde düzenli bir şekilde çalıştım. Okula da gittik, öğretmenlerimin çok katkısı oldu. İnteraktif eğitimi iyi bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum, oradan da derslerime çalıştım. Not almayı çok seviyorum, test çözerken sürekli soruların üzerine not almayı seviyorum, onların da çok katkısının olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sınava girecek öğrencilere düzenli ve disiplinli çalışmalarını tavsiye eden Aytekin, "İçlerinden geldiği gibi çalışsınlar. Düzenli bir şekilde hedeflerine yönelik çalışma yapsınlar, o şekilde başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Öğretmen eşi Ümmühan Aytekin ile oğullarının başarısı için yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan baba Aytekin, "Çalışma imkanı ve ortamı sağlanması konusunda yardımcı olmaya çalıştık ama Mustafa kendisi nasıl çalışacağını kendisi belirledi. Planlı disiplinli bir şekilde çalıştı. Lise birden itibaren düzenli bir şekilde çalıştı. Çalışmalarının karşılığını da bu birincilikle aldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.