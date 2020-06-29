YKS'den çıkan öğrencilerden kalem ve silgi topladılar - Son Dakika

YKS'den çıkan öğrencilerden kalem ve silgi topladılar

Genç Kızılay Sultanbeyli ve Kadın Kolları gönüllüleri, üniversite sınavına giren öğrencilerden sınav sonrası ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş topladı.

Genç Kızılay Sultanbeyli ve Kadın Kolları gönüllüleri, üniversite sınavına giren öğrencilerden sınav sonrası ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş topladı.

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Kızılay gönüllülerinin takdir toplayan bağış uygulamasında ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için yaklaşık 6 bin adet kalem, silgi ve kalemtıraş toplandı. Kızılay Sultanbeyli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gülay, "Korona virüs temposu sonrası başarılı bir projeye daha imza attık. Çuvallar dolusu kalem, silgi, kalemtıraş Anadolu'nun ihtiyaç sahibi bölgelerine sevk edilmek üzere paketlendi. Sevke hazır durumda" dedi.

Kızılay gönüllüleri de, "Sınav çıkışlarında öğrencilerden topladığımız kalem, silgi ve kalemtıraşlar ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiliyor. İki senedir bu faaliyeti yapıyoruz. Bu üçüncü senemiz" ifadelerini kullandı.

Toplanan kalem, silgi ve kalemtıraşlar, Anadolu'nun çeşitli illerindeki muhtaç öğrencilere gönderilecek.

Sultanbeyli, Kızılay, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:32 Kaynak: İHA

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