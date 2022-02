YKS'den itibaren baraj puan uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), ?2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde YKS'ye ilişkin alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yayımlandı. ?2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir."TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, "TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" denildi.'TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEK'Açıklamada, Özel Yetenek Sınavıyla iligli, "Özel Yetenek Sınavı'yla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır" ifadelerine yer verildi.Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanmaya devam edeceği de açıklamada yer aldı. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "?2021- TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022- YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022- YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır. Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır."2022- YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada 2022- YKS Başvuru Kılavuzu'nun yayınlandığını belirterek, "Değerli adaylarımız, 18- 19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2022- YKS Başvuru Kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat- 7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. 2022-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran (165 Dakika), Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran (180 Dakika), Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran (120 Dakika). Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.