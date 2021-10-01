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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

01.10.2021 11:07
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların ek yerleştirme sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile başkanlığın "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceği belirtildi.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, 4-7 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Elektronik kayıtların 4-5 Ekim'de alınacağı ve bu adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, Yerleştirme Sonuç Belgesi'nin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğine dikkat çekildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Twitter, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika


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