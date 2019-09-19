YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıklandı
1 saat önce
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
(İHA)
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