Son Dakika Haberleri: YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 5 Eylül'de başlıyor
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YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 5 Eylül'de başlıyor

3 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, 5-11 Eylül'de alınacak.

YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 5 Eylül'de başlıyor, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, 5-11 Eylül'de alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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