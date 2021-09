YKS ek yerleştirme tercihleri başladı; 'büyük yöre' bursu imkanı - Son Dakika

2021- YKS ek tercihleri bugün başladı. İstanbul Rumeli Üniversitesi ek yerleştirme ile gelecek olan öğrencilerin 'büyük yöre' bursu imkanından faydalanabileceğini duyurdu. Açıklamada, öğrencilerin ilk üç tercihte yüzde 50, 4 ve 5'inci tercihlerinde yüzde 45 oranında burs verileceği belirtildi.

Adaylar ek tercihlerini 20-23 Eylül arasında gerçekleştirebilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fulya Kıvılcım, "ÖSYM tarafından tercih yapacak adaylar için kılavuz açıklandı. Kılavuzda açıklanan üniversite boş kontenjanlarına göre tercihleri yapacak olan öğrencilerimize ÖSYM koşullarına ek olarak ilk üç tercihlerinde yüzde 50, 4 ve 5'inci tercihlerinde yüzde 45 oranında da burs veriyoruz. Bu burs olanağı tüm fakülte ve bölümler için geçerlidir" dedi.

"ON FARKLI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİMİZ MEVCUT"

Üniversitenin uygulama ve araştırmaya yönelik merkezleri hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım, "Üniversitemizde, zengin altyapıya sahip yerleşkeler içerisinde, dinamik bir akademik kadro ile dünya standartlarında eğitim verilmekte. Sürekli Eğitim Merkezi ile on farklı uygulama ve araştırma merkezi mevcut. Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkemizde, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rumeli Çalışmaları Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz bulunmakta. Fikriye Balcı Uygulama ve Araştırma Yerleşkemizde, Tarım Hayvancılık ve Gıda Uygulama, Teknoloji ve Araştırma Merkezi yer almaktadır. Yerleşkemiz, doğayla uyumlu, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir enerji tüketimini destekleyen modern ve çevreci eğitim-öğretim faaliyetlerine uygun yerleşke olarak öğrencilerimize hizmet etmektedir. Spor Bilimleri Fakültemizin yer aldığı Bostancı Uygulama ve Araştırma Yerleşkemizde Sağlıklı Yaşam, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi yer almakta. Merkezimizde, sağlıklı yaşama dair yapılan araştırmalar ve toplum bilincinin artırılmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleri, egzersiz ve sporun hayata kattığı değerle ilgili bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmekte. Tüm yerleşkelerimizde yer alan Sürekli Eğitim Merkezimizin amacı her yaştan her gruptan her statüden insanlara yönelik eğitimlerle kişisel gelişime katkı sunmak, öğrencilerin mesleki ve sosyal alt yapılarını güçlendirmek, toplumun eğitim seviyesine katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım, "Deneyimli akademik kadromuz, lisans ve ön lisansta geniş program seçeneklerimiz, çift anadal, yan dal imkanlarımız, tüm meslek branşlarına göre uyarlanmış kariyer İngilizcesi programımız, yurt dışı imkanlarımızla ve üniversite nosyonun gereği olan, mesleki donanım garantisi sağlaması ilkemizle ek yerleştirmeyle gelecek olan öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.