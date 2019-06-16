Son Dakika Haberleri: YKS esnasında yaşamını yitiren Bolat toprağa verildi
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YKS esnasında yaşamını yitiren Bolat toprağa verildi

1 dakika önce

Ankara'da girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) fenalaşarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sercan Bolat, doğum gününde memleketi Yozgat'ta defnedildi.

YKS esnasında yaşamını yitiren Bolat toprağa verildi, System.String[]
Ankara'da girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) fenalaşarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sercan Bolat, doğum gününde memleketi Yozgat'ta defnedildi.
Evli ve bir çocuk babası Bolat'ın, Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Sivri köyüne getirildi.
Köydeki evinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınan Bolat, köy mezarlığında toprağa verildi.
Dün yaşamını yitiren Bolat'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Olay
Ankara'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye katılan Bolat, sınavda fenalaşarak yere düşmüş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesine kaldırılmıştı.
Yolda kalbi duran Bolat, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:57 Kaynak: AA
Yozgat, Ankara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bolat, Güncel
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