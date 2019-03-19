Yks Geç Başvuruları İçin "Son Gün" Hatırlatması
26 dakika önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019- Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(2019-YKS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter
hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, adaylar, 2019-YKS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:21 Kaynak: AA
A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!
Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim!
Mehmet Özhaseki, Kendi Videosuna Neden Erişim Engeli Getirdiğini Anlattı
Fenerbahçe'de Sezon Sonu 8 İsim Yolcu