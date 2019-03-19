Son Dakika Haberleri: Yks Geç Başvuruları İçin "Son Gün" Hatırlatması

Yks Geç Başvuruları İçin "Son Gün" Hatırlatması

26 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

Yks Geç Başvuruları İçin
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, 2019-YKS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Twitter, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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