YKS girecek öğrencilere mesaj - Son Dakika

YKS girecek öğrencilere mesaj

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan üniversite adayları için bir mesaj yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan üniversite adayları için bir mesaj yayımladı.


Sınav öncesi adaylara tavsiyelerde bulunan ve başarılar dileyen Hanifi Aslan,mesajında "Değerli üniversite adayları, küresel bir sorun haline gelen COVID-19 salgını sürecinde eğitim ve öğretime ara verilmesiyleokullarınızdan veöğretmenlerinizden uzak kaldınız. Bu süreçte, evlerinizde, çalışmalarınızı en iyi şekilde sürdürmeye çalıştığınıza inanıyorum. Artık, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gireceğiniz sınavla, şimdiye kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını alma zamanı gelmiştir. Sizler ve aileleriniz elinizden geleni yaptınız, alacağınız sonuç ne olursa olsun, kendinize olan güveni hiçbir zaman kaybetmemelisiniz. Bilgilerinize, yeteneklerinize, ailenize, en önemlisi kendinize güvenin. Eninde sonunda amaçlarınıza ulaşacaksınız. Ülkemizin, milletimizin ve kıymetli ailelerimizinbeklentisi, iyi eğitim almış başarılı nesillerin yetişmesidir.Unutmayın ki, gelecek sizlere emanet.Sınav heyecanına kapılıp, evden çıkarken sınava giriş belgelerinizi almayı unutmayın.Sınava gireceğiniz okulu daha önceden gidip görmeniz son derece önemli.Bu yıl farklı olarak YKS'desizler için sınav süresine 30 dakika daha eklendi. Krizi fırsata dönüştürmek sizin elinizde. Zamanınızı iyi kullanın ve paniğe kapılmayın. Evden çıktıktan sonra ve sınav boyunca tedbiri elden bırakmayın, unutmayın ki sağlık her şeyden önce gelir.Hayatınızın önemli bir adımını oluşturan bu sınavdan hepinizin gülen yüzlerle çıkmanızı temenni ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:42 Kaynak: İHA

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