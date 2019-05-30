Son Dakika Haberleri: YKS giriş belgeleri açıklandı
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YKS giriş belgeleri açıklandı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgeleri "http://ais.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

YKS giriş belgeleri açıklandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgeleri "http://ais.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:33 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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