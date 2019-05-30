YKS giriş belgeleri erişime açıldı
1 saat önce
ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:33
ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak YKS
'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
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