YKS Hakkari il birincisinin hedefi tıp fakültesine girmek - Son Dakika

Hakkari Teknokent Koleji öğrencisi Sozdar Demiroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sayısalda 493 puan alarak il birincisi oldu.

Demiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün düzenli olarak sınava çalıştığını söyledi.

Hedefinin tıp fakültesi olduğunu kaydeden Demiroğlu, "YKS sonuçları açıklandı. Sayısalda 493 puan alarak il birincisi oldum. Bunun için çok sitemli ve disiplinli çalıştım. Pandemi sürecinde ve öncesinde düzenimi asla bozmadım. Hedefim tıp fakültesi. Umarım ileride iyi bir doktor olurum. Okulumun idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Her türlü yardım ve desteği sağladılar. Çok mutluyum." dedi.

Demiroğlu'unu ödüllendiren Özel Teknokent Koleji Müdürü Levent Duman ise YKS'de il birincisi çıkartmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Demiroğlu'na ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.