YKS heyecanı - Son Dakika

YKS heyecanı

Adayların okul önlerinde beklemesi Sosyal mesafe kurallarına uyulması Aileleriyle okul civarında bekleyen adaylar Adayların bahçeye alınması Adayların dezenfektan kullanması Adaylara maske dağıtımıMUŞ (AA) – Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik...

Adayların okul önlerinde beklemesi

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Sosyal mesafe kurallarına uyulması

Aileleriyle okul civarında bekleyen adaylar

Adayların bahçeye alınması

Adayların dezenfektan kullanması

Adaylara maske dağıtımı

MUŞ (AA) – Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sosyal mesafe kurallarına uyarak okullara tek tek alınmasıyla başladı.

Muş'ta iki gün sürecek ve üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumuna başlandı.

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde okul bahçesine alındı. Burada adaylar için kurulan alanda önce dezenfektan daha sonra ise maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Sınav giriş belgeleri kontrol edilen adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salonlara alındı.

Adayların içeri girmesiyle kapılar kapatılarak saat 10.15'te sınav maratonu başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:57 Kaynak: AA

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