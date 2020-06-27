YKS heyecanı - Son Dakika

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların giriş kapısından sırayla içeri alındı.

Sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle sıra bekleyen öğrencilerin "sosyal mesafe" kurallarına uyduğu gözlendi.

Öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan da verildi.

Çocuklarını sınava getiren veliler ise okulların bahçelerine alınmadığı için çevrede bekledi.

Öte yandan, tedbirler kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte araç trafiğinde azalmanın olduğu görüldü.

Kimliğini unutan öğrenci sınava alınmadı

Afyonkarahisar'da sınava giren öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların giriş kapısından 10'arlı gruplarla alındı.

Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde öğrenciler, sınava giriş belgeleri, kimlikleri ve ellerindeki suyla birlikte "sosyal mesafe" kuralına göre tekrar sıraya geçti.

Polis ve sınav görevlilerinin kontrolünün ardından adaylar ellerini dezenfekte edip maske ve mendillerini alarak sınav salonlarına geçti.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimliğini unutan bir öğrenci, sınava alınmadı.

Bazı öğrenci velilerin okul dışındaki alanda Kur'an-ı Kerim okuduğu, dua ettiği görüldü.

Aksaray

Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde 38 bina ve 645 salonda 10 bin 605 öğrenci, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Veliler öğrencilerin sınava gireceği okulların önüne gelerek onları uğurladı ve başarıları için dua etti.

Karaman

Karaman'da sınav merkezlerinde öğrenciler, ateşi ölçülerek okul bahçesine alındı.

Öğrenci yakınlarının okul bahçelerine girişlerine izin verilmedi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde kampüs içine alınan öğrenciler, sınavın yapılacağı dersliklere otobüslerle götürüldü.