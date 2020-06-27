YKS heyecanı - Son Dakika

Bazı öğrenci velilerin okul dışındaki alanda Kuran-ı Kerim okuduğu, dua ettiği görüldü.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde kimliğini unutan bir öğrenci, sınava alınmadı.

Polis ve sınav görevlilerinin kontrolünün ardından adaylar ellerini dezenfekte edip maske ve mendillerini alarak sınav salonlarına geçti.

Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde öğrenciler, sınava giriş belgeleri, kimlikleri ve ellerindeki suyla birlikte "sosyal mesafe" kuralına göre tekrar sıraya geçti.

Öte yandan tedbirler kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte araç trafiğinde azalmanın olduğu görüldü.

Çocuklarını sınava getiren veliler ise okulların bahçelerine alınmadığı için çevrede bekledi.

Öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan da verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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