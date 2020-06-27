YKS heyecanı - Son Dakika

YKS heyecanı

Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

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Sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların giriş kapısından sırayla içeri alındı.

Sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle sıra bekleyen öğrencilerin "sosyal mesafe" kurallarına uyduğu gözlendi.

Öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan da verildi.

Çocuklarını sınava getiren veliler ise okulların bahçelerine alınmadığı için çevrede bekledi.

Öte yandan tedbirler kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte araç trafiğinde azalmanın olduğu görüldü.

Kimliğini unutan öğrenci sınava alınmadı

Afyonkarahisar'da sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların giriş kapısından 10'arlı gruplarla alındı.

Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde öğrenciler, sınava giriş belgeleri, kimlikleri ve ellerindeki suyla birlikte "sosyal mesafe" kuralına göre tekrar sıraya geçti.

Polis ve sınav görevlilerinin kontrolünün ardından adaylar ellerini dezenfekte edip maske ve mendillerini alarak sınav salonlarına geçti.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimliğini unutan bir öğrenci, sınava alınmadı.

Bazı öğrenci velilerin okul dışındaki alanda Kuran-ı Kerim okuduğu, dua ettiği görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YKS heyecanı - Son Dakika

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