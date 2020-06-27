YKS heyecanı - Son Dakika

Bazı aileler sınava giren yakınları için dua etti.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

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