YKS heyecanı - Son Dakika

YKS heyecanı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

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Gaziantep'te sınava girecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Güvenlik görevlileri kontrolünde dersliklere alınan öğrencilere giriş kapısında maske dağıtıldı.

Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki araç trafiğinin azaldığı görüldü.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sınavın yapıldığı okulların çevresinde tedbir alan güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı.

Sınav öncesinde aileleriyle erkenden okula gelen öğrenciler, bir süre okulların bahçesinde bekledi.

Yetkililerin uyarısıyla öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salonlara geçti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler salonlara alındı.

Sınava gelirken kimliğini unutan bazı öğrenciler de polis ekiplerinin desteğiyle evlerinden belgelerini alıp sınava yetiştirildi.

Tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasıyla da kentin araç trafiğinde azalmanın olduğu görüldü.

Adıyaman

Adıyaman'da YKS'nin ikinci oturumu AYT için öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Adıyaman Üniversitesinde sınava girecek öğrenciler uygulanan tedbirler kapsamında salonlara alınırken, aileleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak üniversite bahçesinde beklemeye başladı.

Malatya

Malatya'da sınava girecek öğrenciler, aileleriyle okullara geldi. Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent merkezindeki Atatürk ve İnönü caddeleri ile Soykan ve 15 Temmuz Millet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kilis

Kilis'te yanlış okula giden bazı öğrenciler, polis ekipleri ve öğrenci velilerinin yardımıyla sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla sınava başlandı. Uygulamanın başlamasıyla görevli araçların dışında kentteki araç trafiği de durdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YKS heyecanı - Son Dakika

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