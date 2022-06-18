YKS heyecanı

Öğrencilerin sınav merkezilerine gitmesi

Binaya alınan öğrenciler

Öğrencilerin ailelerinin sınav merkezlerinin önünde beklemesi

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in telsiz anonsu

Polis ekiplerinin sınava geç kalan öğrencileri araçlarla götürmesi

Polis ekiplerinin sınava geç kalan öğrencileri, ekip araçlarında sakinleştirmesi Uşak'ta 12 bin 618 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

Uşak'ta Emniyet Müdürü çağrıda bulundu

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, telsizden ekiplere, sınava girecek olup, geç kaldığı anlaşılan öğrencilere yardımcı olunması konusunda çağrıda bulundu.

Gezer, telsiz anonsunda polislere şöyle seslendi:

"Ellerinde sınav giriş belgesi olan, nüfus müdürlüklerinin ve otobüs duraklarının önünde panik halinde olan, sınav yerlerine geç kaldığı anlaşılan vatandaşlarımıza ekiplerimiz yardımcı olacak. Mutlaka ekiplerimiz bu kişileri araçlarına davet etsin. Yaya olan ekiplerimiz denk gelse dahi gerekirse bir ticari taksi çağırıp yardımcı olsun. Gereğini ben yapacağım."