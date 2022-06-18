YKS heyecanı - Son Dakika
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YKS heyecanı

18.06.2022 13:15

Öğrencilerin sınav merkezilerine gitmesi Binaya alınan öğrenciler Öğrencilerin ailelerinin sınav merkezlerinin önünde beklemesi İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in telsiz anonsu Polis ekiplerinin sınava geç kalan öğrencileri araçlarla götürmesi Polis ekiplerinin sınava geç kalan öğrencileri,...

Öğrencilerin sınav merkezilerine gitmesi

Binaya alınan öğrenciler

Öğrencilerin ailelerinin sınav merkezlerinin önünde beklemesi

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in telsiz anonsu

Polis ekiplerinin sınava geç kalan öğrencileri araçlarla götürmesi

Polis ekiplerinin sınava geç kalan öğrencileri, ekip araçlarında sakinleştirmesi Uşak'ta 12 bin 618 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

Uşak'ta Emniyet Müdürü çağrıda bulundu

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, telsizden ekiplere, sınava girecek olup, geç kaldığı anlaşılan öğrencilere yardımcı olunması konusunda çağrıda bulundu.

Gezer, telsiz anonsunda polislere şöyle seslendi:

"Ellerinde sınav giriş belgesi olan, nüfus müdürlüklerinin ve otobüs duraklarının önünde panik halinde olan, sınav yerlerine geç kaldığı anlaşılan vatandaşlarımıza ekiplerimiz yardımcı olacak. Mutlaka ekiplerimiz bu kişileri araçlarına davet etsin. Yaya olan ekiplerimiz denk gelse dahi gerekirse bir ticari taksi çağırıp yardımcı olsun. Gereğini ben yapacağım."

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Son dakika haberi | Uşak'ta polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu Son dakika haberi | Uşak'ta polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS heyecanı - Son Dakika

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