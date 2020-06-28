YKS heyecanı (2) - Son Dakika

YKS heyecanı (2)

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir ve Nevşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir ve Nevşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

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Kayseri'de Refika Küçükçalık Ortaokulu, Sami Yangın Anadolu Lisesi ve Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak içeri alındı.

Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske ve dezenfektan mendil verildi.

Öğrenciler polis kontrolünden geçtikten sonra binaya girdi. Öğrenci velileri de dışarıda Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.

Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı.

Bazı veliler de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Yozgat

Yozgat'ta sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Bina girişinde öğrenciler ellerini dezenfektanla dezenfekte edip, maskelerini değiştirdikten sonra içeri girdi.

Görevliler sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda öğrencileri uyardı.

Sivas

Sivas'ta sınava girecek öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı.

Sınav binaları önünde dezenfektanla ellerini temizleyen öğrencilere görevlilerce maske dağıtıldı.

Bazı velilerin çocuklarını özel araçla sınava götürmeleri nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde zaman zaman araç yoğunluğu oluştu.

Veliler okul bahçelerine alınmadı.

Kırşehir

Kırşehir'de Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, güvenlik kontrolleriyle içeri alındı.

Okul girişlerinde dezenfektan mendil ve maske dağıtılan öğrencilerin kimlik ile sınav giriş belgeleriyle salonlara geçişlerine izin verildi.

Kırşehir'de AYT'ye 24 binada 5 bin 589 öğrenci girdi.

Nevşehir

Nevşehir'de öğrencilere görevlilerce maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.

Veliler, üniversite görevlilerince kendilerine ayrılan yerlerde bekletildi.

Bazı veliler çocukları için dua etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:58 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YKS heyecanı (2) - Son Dakika

Son Dakika

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18:02
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
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