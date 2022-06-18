YKS heyecanı yaşandı - Son Dakika
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YKS heyecanı yaşandı

18.06.2022 13:00

Sınav yapılacak okulun bahçesi Sınava gelen öğrenciler Dua eden veliler Son dakikada sınava yetişen öğrenci Kapıların kapatılması ERZİNCAN - Erzincan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Sınav yapılacak okulun bahçesi

Sınava gelen öğrenciler

Dua eden veliler

Son dakikada sınava yetişen öğrenci

Kapıların kapatılması ERZİNCAN - Erzincan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS heyecanı yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS heyecanı yaşandı - Son Dakika
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