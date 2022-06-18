Sınav yapılacak okulun bahçesi
Sınava gelen öğrenciler
Dua eden veliler
Son dakikada sınava yetişen öğrenci
Kapıların kapatılması ERZİNCAN - Erzincan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.
Kaynak: AA
Erzincan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › YKS heyecanı yaşandı - Son Dakika
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