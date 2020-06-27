YKS heyecanına "Paşa" da dahil oldu - Son Dakika

YKS heyecanına "Paşa" da dahil oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna katılan öğrencileri bekleyen velilerin arasında 7 yaşındaki Afrika gri papağanı "Paşa" da yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna katılan öğrencileri bekleyen velilerin arasında 7 yaşındaki Afrika gri papağanı "Paşa" da yer aldı.

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İzmir'deki okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan stantlarda sınava girecek öğrencilere dezenfektan ve maske verildi.

Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı.

Paşa'dan Aleyna'ya moral

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava giren öğrencilere velileri, yakınları moral verdi.

Aleyna Üzer adlı öğrenci de ailesi ve 7 yaşındaki Afrika gri papağanı ile okul girişine geldi.

Aleyna, sevimli hareketleriyle çevredekilerin ilgi odağı olmayı başaran "Paşa"nın kendisine her sınavında şans getirdiğini belirterek, YKS'de de papağanının kendisine uğur getireceğine inandığını ifade etti.

Aleyna'nın annesi Tülay Üzer de her yere "Paşa" ile gittiklerini ifade ederek, toplum içine girmeye alışan papağanı yine de ince bir zincirle ayağından bağladıklarını kaydetti.

"Paşa"yı daha yavruyken sahiplendiklerini ifade eden Üzer, "Kızım onunla büyüdü. O yüzden her yere birlikte gidiyorlar. En büyük morali de o veriyor." diye konuştu.

Aleyna, papağanı "Paşa"yı gagasından öptükten sonra sınav alanına geçti.

Dua okuyan da oldu

Sınava giren adayların aileleri ve yakınlarının sınav merkezi dışındaki bekleyişyeri sürüy

kapılar kapandıktan sonra dışarıda aileleri ve yakınları bekledi.

Kimi ailelerin çocuklarını beklerken dualar okuduğu görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ege Üniversitesi, Afrika, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:06 Kaynak: AA

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