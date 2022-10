YKS için dijitalleştirilebilir soru kaynakları hazırlandı

Üniversiteye hazırlanan kişi sayısı her yıl katlanarak artarken Tudem Yayın Grubu Eğitim Koordinatörü Pınar Camal, hazırlık için kaynak seçiminin önemine dikkat çekti. Camal, "Erken öğrenme ve ilköğretim yayınlarının ardından üniversiteye hazırlık ve ortaöğretim düzeyinde de özgün, güvenilir ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı ile uyumlu dijitalleştirilebilir soru kaynakları hazırladık. Öğrencilerin destek alabilecekleri kılavuz niteliğindeki kitaplarımızla başarıya adım adım birlikte yürüyoruz" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı veriler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuranların 2021'den bu yana yüzde 24,36 arttığına işaret ediyor. İki yıldır 2 milyonu aşkın kişi YKS'ye girerken Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) de bu yılki katılımın yüksek olması bekleniyor. Öğrenciler, başarılı bir kariyere giden yoldaki en önemli aşama olan üniversiteye hazırlanma sürecinde eğitmenlerden aldıkları destekle çalışma takvimi oluştururken uzmanlar bu süreçte kaynakları doğru seçmenin önemine dikkat çekiyor.

Tüm soru bankalarını ÖSYM'nin düzenlediği sınavları analiz edilerek hazırladıklarını belirten Tudem Yayın Grubu Eğitim Koordinatörü Pınar Camal, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"1984'ten bu yana ilke edindiğimiz nitelikli yayıncılık anlayışımızla erken öğrenme ve ilköğretim öğrencilerinin eğitim sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları analitik ölçütleri kullanarak profesyonel ekiplerimizle hazırlıyoruz. Öğrencilerin destek alabilecekleri kılavuz niteliğindeki kitaplarımızla başarıya adım adım birlikte yürüyoruz. Bu süreçte elde ettiğimiz başarının rüzgarını arkamıza alarak şimdi de faaliyet alanımızı büyütmek ve daha fazla öğrenciye yol arkadaşlığı yapmak için harekete geçtik. Lise sıralarındaki ve/veya üniversiteye hazırlanan öğrenciler için beceri temelli, yeni nesil sorularla zenginleştirilmiş, farklı zorluk seviyesindeki tamamı video çözümlü testlerin bulunduğu kaynaklar oluşturduk."

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK İÇİN MEB İLE UYUMLU SORU BANKALARI YAYINLADILAR

Hazırladıkları soru bankalarının her birinin sınıf düzeyine ve MEB müfredatına uyumlu olduğunu söyleyen Camal, "Öğrenciler, TYT soru bankalarındaki farklı zorluk düzeyine sahip kavrama, pekiştirme, ileri başlıklı, farklı zorluk seviyelerindeki testleri çözerek eksiklerini gideriyor. Kavrama testleri, her ünitenin alt konularına yönelik temel bilgi ve kavramları ölçmeye odaklanırken pekiştirme testleri öğrenilen konuyu pekiştirmeyi ve soru çözme pratiğini artırmayı hedefliyor. Her ünitenin sonunda yer alan değerlendirme sınavları o bölümden edinilecek kazanımları ölçmeyi amaçlayan testlerin yanı sıra dönemlik olarak edinilmesi gereken kazanımlarını değerlendirecek sınavlar da bulunuyor. Ayrıca öğrenciler, TYT 6'lı Deneme Seti'ndeki sınavlarla da bilgi ve deneyimlerini ölçme olanağı buluyor" dedi.

KAYNAK KİTAP KULLANIMINI DİJİTALLEŞTİRDİLER

Geliştirdikleri dijital asistan uygulamasını üniversiteye hazırladıkları kaynaklara da entegre ettiklerini aktaran Camal, "Tudem Dijital'e giriş yapan öğretmenler, kaynaklarımızın derslerde de rahatlıkla kullanılması için geliştirdiğimiz dijital asistan AKAS uygulamasını ister cihazlarına indirerek isterse çevrimiçi olarak kullanabiliyor. AKAS'ı kullanan öğretmenler, kitap içeriklerini akıllı tahtaya hızlıca yansıtarak interaktif çalışmalar yapabiliyor. Tudem Dijital ile bütünleşik çalışan Mobil Analiz uygulaması ise hem öğrencilere hem de öğretmenlere optik okuma ve soru analizinde kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı