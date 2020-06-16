YKS için gün sayanlara özel şarkı - Son Dakika

YKS için gün sayanlara özel şarkı

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavına sayılı gün kala, Maltepe Üniversitesi, üniversite adaylarına seslenen bir animasyon filmiyle moral verdi.

27-28 Haziranda yapılacak YKS öncesinde adaylara moral vermek üzere yola çıkan Maltepe Üniversitesi, 'Kendi Hikayeni Yaz' isimli bir animasyon filmi ve şarkısına imza attı. Vanilla Media'nın yapımcılığında hayata geçen ve tüm dijital mecralarda yayımlanmaya başlayan animasyon filmi, korona virüs salgını sürecinde zor günlerden geçen öğrencilere kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini esprili bir dille anlatıyor. Filmin sloganı ise; 'Kendi Hikayeni Yaz!'

Uzun bir uğraş ve hazırlık dönemi sonucu hayata geçen filmin adaylara moral olması amaçlanıyor. Film sabahın erken saatlerinde çalar saatin çalmasıyla başlıyor ve sınava sayılı gün kala harıl harıl ders çalışan adayların halini anlatıyor. Öğrencilerin, ailesi ve yakın çevresinden gelen tavsiye ve uyarıların arasında sıkıştığını yansıtan süreci de mizahi bir dille anlatan film, "Her kafadan ses çıkınca, kendimi duyamam ben; ne olur biraz durun! Bu benim hikayem" dedi.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, çizgi ve müziği bir araya getirerek gençlere moral vermek istediklerini söyleyerek, "Hayal ettikleri üniversite yaşamına kavuşacakları için heyecanlılar. Çok çalıştılar, emek verdiler, hayal ettiler, hak ettiler. Maltepe Üniversitesi olarak tüm YKS adaylarına başarılar diliyoruz. Sınavdan önce mutlaka filmi izleyin, şarkıyı ezberleyin; size iyi gelecek" diye konuştu.