YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı.

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İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile dün yapılan ve bugün yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını bildirmişti.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İçişleri Bakanlığı, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:39 Kaynak: AA

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