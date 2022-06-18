YKS için yanlış okula gidince yardımına polis koştu - Son Dakika
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YKS için yanlış okula gidince yardımına polis koştu

18.06.2022 12:53
YKS için yanlış okula gidince yardımına polis koştu

EDİRNE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giden üniversite adayı, polis ekiplerinin yardımıyla 1 dakika kala sınav yerine ulaştırıldı.

EDİRNE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış okula giden üniversite adayı, polis ekiplerinin yardımıyla 1 dakika kala sınav yerine ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, YKS için yanlış sınav merkezine giden üniversite adayının yardımına yetişti. Ekipler, adayı motosiklete alarak, 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'En zor anlarınızda hep yanınızdayız' başlığıyla yapılan paylaşımda ise "Gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı'nda yanlış okula giden bir öğrencimiz, Yunus ekiplerimizce sınava girmek için verilen sürenin dolmasına 1 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS için yanlış okula gidince yardımına polis koştu - Son Dakika

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