'YKS kısıtlaması' sonrasında İstanbul haftaya yoğunlukla başladı - Son Dakika

'YKS kısıtlaması' sonrasında İstanbul haftaya yoğunlukla başladı

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

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İstanbul'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü yoğunlukla başladı. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Durakta otobüs beklerken çoğu vatandaşın maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Uygulaması üzerinde saat 07.35 itibariyle trafiğin yüzde 35 olduğu görüldü.

(İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'YKS kısıtlaması' sonrasında İstanbul haftaya yoğunlukla başladı - Son Dakika

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