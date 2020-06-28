YKS MARATONU SONA ERDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, DHA
Üniversite adayı öğrencilerin bu yılki sınav maratonu son oturumun da yapılasıyla sona erdi. Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ila başlayan maraton, bugün yapılan Alan Yeterlilik Testinin(AYT) ardından yapılan Yabancı Dil Testinin de bitmesiyle sona erdi.
40 YAŞINDAN SONRA 2 ÜNİVERSİTE OKUDU
40 yaşından sonra örgün eğitimle üniversite okuduğunu belirten Emine Canyakar, "3'ncü üniversiteyi okumak istiyorum. Yeni bir dil öğrenmek istiyorum. Seviyorum okumayı. Sınav çok zordu. Öncesinde sosyoloji ve mobilya dekorasyon okudum. Çok az İngilizcem ve Arapçam var. Şimdi de Fransızca istiyorum. 40 yaşından sonra örgün öğretimle devam ettim. Şimdi de 50 yaşına giriyorum. 3 tane çocuğum var birbirinden güzel şeyler okuyorlar. Ben de okumak istedim. Yeni bir şey kazanmak her zaman artı. Çocuklarım da çok mutlular bu duruma" dedi.