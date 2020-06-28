YKS maratonu sona erdi - Son Dakika

YKS maratonu sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testini (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını yanıtlayan adayların YKS maratonu son buldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testini (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını yanıtlayan adayların YKS maratonu son buldu.

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Üçüncü ve son oturum olan YDT, 15.45'te başladı ve 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerini kapsayan sınavda öğrenciler toplam da 80 soru cevapladı. Sadece yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönemindeki konulardan soru sorulmadı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs önlemlerinin gölgesinde gerçekleştirilen sınav öncesinde bina ve okulların detaylı temizliği ve dezenfekte işlemi yapıldı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde her oturumda, adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler ise maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulunun önerileri kapsamında sınav salonuna giren adaylara, sıraya oturduktan sonra kendi talepleri doğrultusunda sınav boyunca maskelerini çıkartma imkanı tanındı.

Bahçelerde oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ile sınav görevlileri dışında hiç kimse bahçelere alınmazken, adaylar binalara girerken ve sınav sonunda binadan çıkarken, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından uyarıldı.

Korona virüs (Covid-19) durumu olan adaylar ise, tüm sınav merkezlerinde özel olarak hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçlarının 28 Temmuz 2020'de açıklanması bekleniyor.

(İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:02 Kaynak: İHA

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