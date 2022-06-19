YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika
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YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı

19.06.2022 17:53
YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YORUMLAR
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YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu
Kaynak: AA

AYT, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika
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