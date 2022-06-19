Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni ( TYT ) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri ( AYT ) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika

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