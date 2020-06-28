YKS'nın 2. Oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı - Son Dakika

YKS'nın 2. Oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı

YKS'nın 2. Oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı YKS'nin Alan Yeterlilik Testi olan ve saat 10.15'te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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