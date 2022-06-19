YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

Sınav, 168 bin 430 adayın katılımıyla 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanıyor. Sınavın son oturumunda 30 bin 418 kişi görev alıyor. YDT'ye 688 engelli aday katılıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 168 bin 430 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Kaynak: AA

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