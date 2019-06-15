YKS'nin birinci oturumu başladı
4 saat önce
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:54 Kaynak: AA
'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Yozgat
'ta öğrenciler sınavın yapıldığı okullarda üst aramalarının ardından sınav salonlarına alındı. Aileler ise bina çevrelerinde bekledi. Yozgat'ta bir aday, bir dakika gecikince görevliler tarafından salon alınmadı.
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