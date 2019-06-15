Son Dakika Haberleri: YKS'nin birinci oturumu başladı - SAKARYA/YALOVA/EDİRNE/TEKİRDAĞ/
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YKS'nin birinci oturumu başladı - SAKARYA/YALOVA/EDİRNE/TEKİRDAĞ/

3 saat önce

- Sınav yerlerinden ve ailelerden detaylar Sınava giren öğrencilerden detaylar SAKARYA/YALOVA/EDİRNE/TEKİRDAĞ/KARABÜK - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

- Sınav yerlerinden ve ailelerden detaylar
Sınava giren öğrencilerden detaylar SAKARYA/YALOVA/EDİRNE/TEKİRDAĞ/KARABÜK - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Öğrenciler sınavın yapıldığı okullarda üst aramalarının ardından sınav salonlarına alındı. Aileler ise bina çevrelerinde bekledi.
YKS'nin birinci oturumu başladı - SAKARYA/YALOVA/EDİRNE/TEKİRDAĞ/
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:25 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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