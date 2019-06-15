YKS'nin birinci oturumu başladı - SAKARYA/YALOVA/EDİRNE/TEKİRDAĞ/
3 saat önce
- Sınav yerlerinden ve ailelerden detaylar Sınava giren öğrencilerden detaylar SAKARYA/YALOVA/EDİRNE/TEKİRDAĞ/KARABÜK - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:25 Kaynak: AA
- Sınav yerlerinden ve ailelerden detaylar
Sınava giren öğrencilerden detaylar SAKARYA/YALOVA/EDİRNE/TEKİRDAĞ/KARABÜK - Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Öğrenciler sınavın yapıldığı okullarda üst aramalarının ardından sınav salonlarına alındı. Aileler ise bina çevrelerinde bekledi.
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