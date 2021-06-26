YKS'nin birinci oturumu TYT başladı - Son Dakika

Öğrencilerin sınav binasına alınması
Görevliler tarafından sınav öncesi kontrollerin sağlanması
Sınav binası çevresinde ailelerin beklemesi
KIRŞEHİR - Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda birinci oturum, Temel Yeterlilik Testleri için öğrenciler okullara alındı. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, güvenlik kontrolleriyle içeri alındı.
Kaynak: AA
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