YKS'nin birinci oturumu TYT başladı - Son Dakika

Öğrencilerin sınav binasına alınması

Görevliler tarafından sınav öncesi kontrollerin sağlanması

Sınav binası çevresinde ailelerin beklemesi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda birinci oturum, Temel Yeterlilik Testleri için öğrenciler okullara alındı. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, güvenlik kontrolleriyle içeri alındı.