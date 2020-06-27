YKS'nin hemen öncesinde korona tartışması - Son Dakika

YKS'nin hemen öncesinde korona tartışması

Gaziantep'te çocuğunu sınava getiren bir veli, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) getirilmesine tepki gösterdi.

Gaziantep'te çocuğunu sınava getiren bir veli, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) getirilmesine tepki gösterdi. Veli ile tartışan sağlık görevlisinin sorduğu zor soruya kimse cevap veremedi.

Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi


Türkiye genelinde olduğu Gaziantep'te te YKS sınavına girecek öğrenciler velileri ile birlikte erken saatlerinde sınav salonunun bulunduğu okulun önüne geldi. Sınav için ambulansla okula getirilen bir Covid-19'lu öğrenci ise okul önünde bekleyen bir velinin tepkisine neden oldu. Kendi çocuklarının da korona virüs bulaştırma riski taşıdığını savunan veli ile ambulanstaki sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.


Kendisinin de anne olduğunu belirten sağlık görevlisi, bu öğrencinin salonda tek başına sınava gireceğini söyledi. Hemşirenin bu hararetli anlarda sorduğu soruya ise kimse cevap veremedi. Ambulansla öğrencinin gelmesinin doğru olmadığını söyleyen veliye sağlık görevlisi ise, "Ben de anneyim. Senin de çocuğun var. Bu çocuk senin çocuğun olsaydı ne yapardın" sorusunu sorunu sordu.


Bu soru üzerine veli başını eğdi.. Ambulans okulun bahçesine giderken öğrenci ise salona geçti. - GAZİANTEP

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS'nin hemen öncesinde korona tartışması - Son Dakika

Son Dakika

18:33 Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı 18:03 Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 13:37 Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı başladı! Canlı anlatım
17:32
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
17:23
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
17:12
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:51:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YKS'nin hemen öncesinde korona tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]