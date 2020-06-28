YKS'nin ikici oturumu için öğrenciler okullara gelmeye başladı - Son Dakika

YKS'nin ikici oturumu için öğrenciler okullara gelmeye başladı

İstanbul'da öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna girmek üzere okullara gelmeye başladı.

İstanbul'da öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna girmek üzere okullara gelmeye başladı. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirildi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunun (YKS) başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken, okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi. Zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

(Volkan Kayalar - Tuncer Cengiz/İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS'nin ikici oturumu için öğrenciler okullara gelmeye başladı - Son Dakika

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