YKS'nin ikinci oturum da tamamlandı
44 dakika önce
2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 180 dakika sürdü.
2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 180 dakika sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:33
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