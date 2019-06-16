Son Dakika Haberleri: YKS'nin ikinci oturum da tamamlandı
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YKS'nin ikinci oturum da tamamlandı

44 dakika önce

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 180 dakika sürdü.

YKS'nin ikinci oturum da tamamlandı, System.String[]
2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 180 dakika sürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:33 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi
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