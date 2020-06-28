YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

- YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. İlk kez korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sınavda, adaylara bina girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Okul girişinde adaylar ile velilere maske ve su dağıtımı yapılırken adayların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Salon içerisindeki görevlilerin sınav boyunca maske takma zorunluluğu olurken, adaylar sınav süresince isterlerse maskelerini çıkarabilecekler.

Ayrıca adaylara YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de 180 dakika süre tanındı. AYT'de "Sosyal Bilimler 1" testi, "Sosyal Bilimler-2" testii "Matematik" testi ve "Fen Bilimleri" testi 40'ar sorudan oluşacak. Adaylar "Sosyal Bilimler 1" testinde, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih - 1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacakken, "Sosyal Bilimler-2" testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yanıtlayacak. Adaylar ayrıca "Fen Bilimleri" testinde Fizik'ten 14, Kimya ile Biyoloji'den 13 soru ve Matematik'ten 40 soru yanıtlayacak.

Adaylar sınav öncesinde heyecanlı olduklarını ve 1 yıllık emeğin bugün sonuçlanacağını belirtirken, aileler de yıl boyunca destek olmaya çalıştıklarını ve çocuklarının emeklerinin karşılıklarını almalarını istediklerini aktardı.