YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması Öğrencilere maske ve dezenfektan verilmesi Ailelerin sınav merkezlerinin önünde beklemesi Ailelerinin çocuklarını sınav merkezlerine getirmesi UŞAK - Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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