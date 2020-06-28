YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması Öğrencilere maske ve dezenfektan verilmesi Ailelerin sınav merkezlerinin önünde beklemesi Ailelerinin çocuklarını sınav merkezlerine getirmesi UŞAK - Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)...

Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması

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Öğrencilere maske ve dezenfektan verilmesi

Ailelerin sınav merkezlerinin önünde beklemesi

Ailelerinin çocuklarını sınav merkezlerine getirmesi UŞAK - Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı. Öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okullara alındı. Öğrencilere sınav merkezlerinin girişinde maske ve dezenfektan verildi. Çocuklarını sınav merkezlerine getiren aileler, sınavın bitmesini bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

Son Dakika

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