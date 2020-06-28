YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması
Öğrencilere maske ve dezenfektan verilmesi
Ailelerin sınav merkezlerinin önünde beklemesi
Ailelerinin çocuklarını sınav merkezlerine getirmesi UŞAK - Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı. Öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okullara alındı. Öğrencilere sınav merkezlerinin girişinde maske ve dezenfektan verildi. Çocuklarını sınav merkezlerine getiren aileler, sınavın bitmesini bekledi.