YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara sırayla alındı.
Sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle sıra bekleyen öğrencilerin "sosyal mesafe" kuralına riayet ettikleri görüldü.
Öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Çocuklarını sınava getiren veliler de okulların bahçelerine alınmadığı için çevrede bekledi.
Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki araç trafiğinin azaldığı görüldü.