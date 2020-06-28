YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı ÖSYM Başkanlığınca 81 ilde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı.

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

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İZMİR - ÖSYM Başkanlığınca 81 ilde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı. Çocuklarını sınava bırakan veliler ise okul yakınlarında heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyorlar.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin dün gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları, bugün de AYT ve Yabancı Dil Testi heyecanını yaşıyor. İkinci oturum AYT saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek. İzmir'de de korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binalara girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken adaylara maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı. Sınava girecekleri okul ve fakülte binalarına gelerek kapıda bekleyen öğrenciler, sınıflara tek tek ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Sınav görevlileri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sınava girecek adayların ve velilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

"Biz de çocuklarımız kadar heyecanlıyız"

İkiz çocukları Ekim ve Yiğit Tunus'u İzmir Atatürk Lisesi'nde sınava gönderen velilerden Aytekin Tunus, çocukları kadar heyecanlı olduklarını dile getirdi. Tunus, "Biz de çocuklarımız kadar heyecanlıyız. Ekim ve Yiğit adında ikiz çocuklarım var ve 2 senedir üniversiteye girmek için hazırlanıyorlar. Eşimle birlikte biz de aynı heyecanı dışarıda yaşıyoruz. Umutluyuz, inşallah iyi sonuç alacaklar. Korona sürecinde çocuklar sınav pratiği yapamadı. Kurslarda yapamadıkları o pratikleri evde yapmaya çalıştılar. O da ne kadar sağlıklı oldu bilemiyoruz. Bu süreç elbette ki onları etkiledi ama hayırlı olsun diyorum" dedi. İkizlerin annesi Emine Tunus ise, "Onlar kadar biz de heyecanlıyız, umarım iyi sonuç alırlar. Ben tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Zor bir süreçten geçiyorlar. Zaten bir sınav stresleri vardı üstüne bir de bu korona süreci eklenince çocuklar psikolojik savaş verdiler. Hepsi için hayırlı olsun diyorum"diye konuştu.

YKS, YDT ile sona erecek

Üçüncü ve son oturum olan YDT ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS dolayısıyla bugün de saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

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